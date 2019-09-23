К экосистеме переводов по номеру мобильного телефона Сбербанка подключились четыре банка Таджикистана. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Клиенты мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» смогут переводить деньги на карты клиентов МДО «Душанбе Сити», Коммерцбанка Таджикистана и Спитамен Банка. В начале октября список банков дополнит Эсхата Банк.

Услуга доступна в разделе переводов за рубеж — «По номеру телефона на карту/счет». Для перевода нужно указать номер мобильного телефона получателя, привязанного к его карте. Комиссия за перевод составит 1%, максимальная сумма перевода — 50 тыс. рублей.

Переводы можно осуществить в рублях. При зачислении на карту в Республике Таджикистан перевод будет сконвертирован в валюту карты. Сервисом уже могут пользоваться владельцы устройств с операционной системой Android, в конце октября он появится на смартфонах с iOS.

Ранее к экосистеме переводов Сбербанка присоединились такие партнеры, как Тинькофф Банк, Совкомбанк, СДМ-Банк, Коммерческий Банк Кыргызстан, сети салонов «Связной» и «Евросеть», WebMoney, группа компаний МТС, Проинвестбанк, «МОБИ.Деньги».