QIWI запустила прием платежей по кредитам БыстроБанка в магазинах и салонах партнерских сетей по всей России, говорится в релизе QIWI.



«QIWI запустила платежи в пользу ПАО «БыстроБанк» в магазинах и салонах партнерских сетей по всей России. Пополнить счет банка с целью погашения кредита без комиссии можно в 5 тыс. магазинов «Связной» на территории всей страны. Также пополнение доступно в салонах «Ростелеком». Здесь комиссия составит 1% от суммы (не менее 50 рублей)», — отмечается в сообщении.

Для совершения платежа необходимо назвать кассиру номер карты и пройти первичную идентификацию плательщика по паспорту. В дальнейшем при совершении платежей паспорт понадобится только в том случае, если сумма платежа будет превышать 15 тыс. рублей. Деньги зачисляются на счет моментально, уточнили в QIWI.