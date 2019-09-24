Группа «Тинькофф», продолжающая искать новый офис под штаб-квартиру, которая бы объединила все подразделения, может арендовать площади в столичном многофункциональном комплексе «Тверская Плаза», узнали СМИ.

Как пишет газета «Коммерсант» , группа «Тинькофф» может выбрать в качестве нового офиса комплекс компании AFI Development Льва Леваева «Тверская Плаза» на Грузинском Валу в центре Москвы (у станции метро «Белорусская») — об этом говорят три источника издания на рынке коммерческой недвижимости. Компания рассматривала и другие варианты, в частности «Искра-Парк» (принадлежит подконтрольной ВТБ компании «Галс Девелопмент») на Ленинградском проспекте, но переговоры с ними не принесли результатов, знают два собеседника газеты.

«Коммерсант» уточняет, что проект «Тверская Плаза» с 2015 года был заморожен, но летом 2019-го AFI объявила о возобновлении строительства.

Газете «Ведомости» один из партнеров группы «Тинькофф», а также три консультанта, работавших с разными сторонами переговоров, рассказали, что сейчас у группы есть три варианта, из которых она выбирает. Так, по их словам, в бизнес-центре «Тверская Плаза» площадью 92,3 тыс. кв. м, который будет введен в эксплуатацию к 2021 году, «Тинькофф» может занять всю офисную часть на 75,2 тыс. кв. м.

Если «Тинькофф» договорится о таком варианте, это будет крупнейшая сделка на рынке аренды офисов, указывают обе газеты.

По данным «Ведомостей», второй вариант — комплекс «Большевик» на Ленинградском проспекте, где «Тинькофф» может арендовать 56 тыс. кв. м: 28 тыс. кв. м на первом этапе и остальное — по мере освобождения площадей от арендаторов.

Если ни один из этих вариантов группе «Тинькофф» не подойдет, рассматривается вариант с двумя офисами: в бизнес-центре «Водный» на Головинском шоссе, где группа уже арендует около 20 тыс. кв. м, и в будущем офисе в деловом квартале «ВТБ Арена Парк» примерно на 35 тыс. кв. м рядом со стадионом «Динамо» (часть площадей придется арендовать у сети коворкингов SOK, другую — напрямую у входящей в группу ВТБ УК «Динамо», которая управляет объектом).

«Тинькофф» не будет размещать штаб-квартиру в строящемся в Москве бизнес-центре «Акватория» В настоящий момент изучаются другие, более привлекательные варианты размещения штаб-квартиры, уточняют в группе.

Напомним, в августе стало известно, что «Тинькофф» не будет переезжать в строящийся бизнес-центр «Акватория» в Москве. «В августе руководство «Тинькофф» приняло решение не переносить штаб-квартиру группы в строящийся бизнес-центр «Акватория» в 2022 году. В настоящий момент компания изучает другие, более привлекательные варианты размещения штаб-квартиры», — говорилось в релизе.

Ранее сообщалось, что группа «Тинькофф» и международная девелоперская компания Wainbridge подписали 7 июня соглашение о намерениях в отношении заключения договора долгосрочной аренды офисных помещений в указанном бизнес-центре, строящемся на берегу канала имени Москвы. Предполагалось, что группа займет на территории бизнес-центра более 68 тыс. кв. м. Группа «Тинькофф» планировала арендовать помещения начиная с 2022 года.



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