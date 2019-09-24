Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило Трансстройбанку рейтинг кредитоспособности на уровне «ruB-». По рейтингу установлен «стабильный» прогноз.

«Рейтинг кредитоспособности обусловлен низкой оценкой рыночных позиций, приемлемым уровнем достаточности капитала при низких показателях рентабельности, приемлемым качеством активов, чувствительной позицией по ликвидности и консервативной оценкой системы корпоративного управления», — поясняется в релизе агентства.

Низкая оценка рыночных позиций обусловлена незначительными масштабами бизнеса как на российском банковском рынке в целом, так и в регионах присутствия в сочетании с отрицательными темпами прироста его активов и кредитного портфеля юрлиц и ИП. Отмечается приемлемая диверсификация бизнеса банка по направлениям деятельности, а также, по мнению агентства, для банка характерен высокий уровень кредитования компаний с отдельными признаками связанности с банком, что было оценено консервативно.

Основным источником фондирования активных операций банка выступают средства населения, при этом диверсификация ресурсной базы по кредиторам оценивается как адекватная. «Наблюдаемая волатильность средств юрлиц в пассивах банка обусловлена особенностями операционной деятельности клиентов, что не оказывает существенного влияния на ликвидную позицию банка», — отмечают аналитики.

Вместе с тем в 2019 году агентство отмечает поддержание низкого соотношения высоколиквидных (LAM) и ликвидных (LAT) активов к привлеченным средствам (в среднем около 12% и 22% соответственно за восемь месяцев), что отражается в негативной оценке мгновенной и текущей ликвидности, несмотря на соблюдение соответствующих пруденциальных нормативов. Кроме того, отмечается невысокий запас дополнительной ликвидности ввиду значительного объема обремененных ценных бумаг на балансе банка, используемых для привлечения ресурсов с межбанковского рынка, что обусловливает чувствительность банка к процентному риску.

Консервативная оценка корпоративного управления банка преимущественно обусловлена исторически низкой операционной эффективностью деятельности банка. Кроме того, агентство отмечает наличие отдельных недостатков в действующей системе корпоративного управления, связанных в том числе с концентрацией принятия решений на ключевых бенефициарах и отсутствием независимых членов в совете директоров банка. Согласно концепции развития, рассчитанной на пять лет, банком закладываются консервативные темпы роста бизнеса с ориентиром на обслуживание субъектов МСП, что является в большей степени следствием стратегии удержания текущих позиций банка, а не их усиления на горизонте планирования. При этом итоговая оценка качества корпоративного управления и стратегического планирования в целом соответствует оценкам банков сопоставимого размера и профиля бизнеса.

По рейтингу установлен «стабильный» прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.