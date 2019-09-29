Альфа-Банк реализовал возможность начисления пенсии своим клиентам, сообщает пресс-служба кредитной организации. В настоящее время этой услугой могут воспользоваться жители Санкт-Петербурга, Самары, Екатеринбурга, Оренбурга, Барнаула, Новосибирска и Хабаровска.

«Клиентам предпенсионного возраста достаточно указать номер счета в Альфа-Банке при первом обращении в Пенсионный фонд. Клиентам, достигшим пенсионного возраста и уже получающим выплаты, — подать заявление в Пенсионный фонд и выбрать Альфа-Банк для перечислений», — поясняется в релизе банка.

Перевод пенсии в Альфа-Банк возможно оформить удаленно в режиме онлайн на официальном сайте gosuslugi.ru, а также обратившись в территориальный орган ПФР или МФЦ.

До конца года данный сервис будет доступен во всех регионах присутствия банка. Кроме того, клиенты смогут подать заявление на перечисление пенсии без посещения ПФР — через мобильное приложение «Альфа-Мобайл», обещают в банке.