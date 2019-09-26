Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг банка «Авангард» на уровне «ВВ+(RU)» со «стабильным» прогнозом и рейтинг его облигаций на уровне «ВВ+(RU)».

«Кредитный рейтинг АКБ «Авангард» обусловлен удовлетворительной оценкой бизнес-профиля, адекватной достаточностью капитала, критическим риск-профилем и адекватной позицией по фондированию и ликвидности. Кредитоспособность «Авангарда» устойчива в краткосрочной перспективе при повышенной чувствительности к воздействию неблагоприятных перемен в коммерческих, финансовых и экономических условиях в Российской Федерации», — поясняется в сообщении агентства .

Аналитики указывают, что стратегия «Авангарда» заключается в наращивании безрискового (трансакционного) дохода и в увеличении ликвидных активов на балансе на фоне сокращения принятого кредитного риска, связанного, по мнению банка, с медленным восстановлением операционной среды. Диверсификация операционного дохода, характеризующегося положительной динамикой в течение последних пяти лет, находится на достаточно высоком уровне. Качество корпоративного управления соответствует масштабу деятельности банка и оценивается как удовлетворительное, при этом мажоритарный акционер принимает активное участие в решении не только стратегических, но и большинства существенных операционных вопросов. Президенту, председателю совета директоров банка Кириллу Миновалову принадлежит 99,99% акций «Авангарда», напоминают в АКРА.

В числе прочего отмечается, что критическая оценка риск-профиля «Авангарда» обусловлена низким качеством кредитного портфеля (32% активов) с учетом высокой доли проблемных и потенциально проблемных кредитов. Концентрация портфеля на десяти крупнейших группах заемщиков оценивается как значительная. Доля кредитов и прочих требований к сторонам, которые прямо или косвенно связаны с банком, может, по мнению АКРА, достигать 55% основного капитала (без учета некотируемых акций АО «Авангард-Агро»).

Ранее в сентябре АКРА предприняло рейтинговые действия в отношении еще ряда банков.

Так, АКРА подтвердило кредитный рейтинг Эйч-Эс-Би-Си Банка на уровне «AAA(RU)» (наивысшем уровне по национальной шкале) со «стабильным» прогнозом. Подтверждение кредитного рейтинга обусловлено очень высокой, по мнению аналитиков , вероятностью экстраординарной поддержки банка со стороны контролирующего собственника (HSBC Holdings PLC, Великобритания). По их словам, банк характеризуется высокой оценкой собственной кредитоспособности, поддерживаемой сильным бизнес-профилем, значительным запасом капитала, адекватным риск-профилем и адекватной позицией по фондированию и ликвидности.

Также АКРА подтвердило кредитный рейтинг Денизбанка (Москва) на уровне «А-(RU)», прогноз — «развивающийся». Пояснялось, что рейтинг Денизбанка обусловлен достаточно высокой оценкой его собственной кредитоспособности ввиду сильной достаточности капитала, удовлетворительного риск-профиля и сбалансированной позиции по ликвидности и фондированию. Вероятность предоставления экстраординарной поддержки со стороны Denizbank Financial Services Group оценивается нейтрально.

«Развивающийся» прогноз отражает мнение АКРА о возможном изменении кредитного рейтинга в ту или иную сторону в случае потенциального изменения кредитоспособности Denizbank A. S. (поддерживающая организация московского Денизбанка) ввиду, с одной стороны, предоставления ему или российскому банку поддержки со стороны нового акционера Denizbank — Emirates NBD Bank PJSC (сделка по продаже Сбербанком 99,85% акций Denizbank банку Emirates NBD была закрыта в июле 2019 года), а с другой — ухудшения экономического положения Турции, что может негативно отразиться на кредитном качестве поддерживающей организации и, как следствие, ослабить кредитоспособность банка ввиду их тесных взаимосвязей.



Кроме того, АКРА отозвало ранее присвоенный Зираат Банку (Москва) кредитный рейтинг «BBB(RU)» в связи с окончанием срока действия договора. На момент отзыва по рейтингу действовал «стабильный» прогноз. Рейтинг был отозван без его одновременного подтверждения по причине отсутствия актуальной информации о финансовом положении банка, указали в рейтинговом агентстве.