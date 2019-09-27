Ассоциация профессиональных инвесторов пожаловалась в ЦБ на сделку Sberbank Investments Limited, кипрской структуры Сбербанка, по приобретению 10% акций Михайловского горно-обогатительного комбината компании «Металлоинвест» (на 100% принадлежит USM Алишера Усманова; компания Усманова контролирует Михайловский ГОК через Лебединский ГОК) в августе 2018 года, пишет в пятницу газета «Ведомости» , ознакомившаяся с копией письма АПИ от 23 августа.

Сделка по покупке структурой Сбербанка 10% Михайловского ГОКа, второго по величине в России комплекса по добыче и обогащению железной руды, была совершена в августе 2018 года (подробности не раскрывались, при этом директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов оценивал сумму сделки в 6,9—9,4 млрд рублей), а через год, в августе 2019-го, Sberbank Investments Limited продала назад 10% Михайловского ГОКа Лебединскому ГОКу по добровольной оферте.

Цена добровольного предложения могла быть существенно занижена, пишет исполнительный директор АПИ Александр Шевчук в своем письме к председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной, отмечая, что у сторон не произошло изменения долей участия в капитале Михайловского ГОКа, но теперь у Лебединского ГОКа появилась возможность принудительно выкупить акции у миноритарных акционеров. Именно получение такой возможности принудительного выкупа акций и было целью сделок с акциями Михайловского ГОКа, уверен Шевчук, который в письме просит ЦБ принять меры для защиты интересов миноритарных акционеров Михайловского ГОКа, а также дать оценку такому механизму получения возможности принудительного выкупа.



Представитель «Металлоинвеста» назвал предположения АПИ о несправедливой цене выкупа безосновательными и указал, что цена для добровольного выкупа — 16 866,1 рубля за акцию (около 12 млрд рублей. — Прим. «Ведомостей») — была определена в том числе на основании цены сделок по выкупу акций Михайловского ГОКа в 2011—2017 годах.