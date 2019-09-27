Наблюдательный совет ВТБ рекомендовал размер дивидендов по привилегированным акциям первого типа, сообщается в материалах банка.

«Принять решение (объявить) о выплате дивидендов за счет нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 0,000176672679543876 рубля на одну размещенную привилегированную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) первого типа номинальной стоимостью 0,01 рубля», — говорится в документе.

По данным агентства «Прайм» , привилегированные акции первого типа составляют 32,9% уставного капитала ВТБ (21,403 трлн акций) и принадлежат Минфину РФ. Общая сумма выплат министерству может составить 3,78 млрд рублей.

Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, является 14 ноября 2019 года.