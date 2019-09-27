Альфа-Банк планирует с 1 октября провести встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций, номинированных в долларах, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

По его словам, банк проведет 1 октября серию встреч с инвесторами в Швейцарии, а также 1—2 октября серию звонков с инвесторами. По итогам в зависимости от рыночных условий банк может выпустить субординированные евробонды на десять с половиной лет с кол-опционом через пять с половиной лет.

Организаторами выступят сам Альфа-Банк, JP Morgan и UBS.