ВТБ передал Промсвязьбанку кредиты в сфере гособоронзаказа на сумму 32,9 млрд рублей, соответствующий капитал планирует передать в виде выплаты дивидендов на привилегированные акции первого типа, которые принадлежат Минфину, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.

Ранее наблюдательный совет ВТБ рекомендовал выплатить дивиденды на привилегированные акции первого типа в размере 0,00018 рубля на акцию. Таким образом, общая сумма выплат Минфину может составить 3,78 млрд рублей.

«Выплата дивидендов в размере 3,8 миллиарда рублей планируется в рамках передачи банком ВТБ источников собственных средств (капитала) ПАО «Промсвязьбанк», который является уполномоченным банком по реализации государственного заказа. Ранее на основании распоряжения правительства Российской Федерации банк ВТБ передал ПАО «Промсвязьбанк» кредитные требования, связанные с реализацией госзаказа, на сумму 32,9 миллиарда рублей», — сообщили в ВТБ.

Набсовет ВТБ определил размер дивидендов по привилегированным акциям Привилегированные акции первого типа составляют 32,9% уставного капитала ВТБ.

«Таким образом, выплата промежуточных дивидендов завершит процесс передачи кредитных требований в соответствии с вышеуказанным распоряжением правительства РФ», — добавили в пресс-службе.

Промсвязьбанк с конца 2017 года проходил процедуру санации через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора, созданного Банком России. Сейчас единственный акционер кредитной организации — Росимущество, а на ее базе создан опорный банк для операций гособоронзаказа и крупных госконтрактов.

По оценке Минфина РФ, Промсвязьбанку могут перейти кредиты оборонных предприятий от других банков на общую сумму до 1 трлн рублей вместе с соответствующим капиталом.