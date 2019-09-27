К концу 2019 года Сбербанк планирует реализовать возможность для клиента, имеющего просрочку, самостоятельно устанавливать в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» дату обещанного платежа по действующему кредитному договору. Об этом сообщил Банки.ру на Форуме лидеров рынка взыскания, организованном Национальной ассоциацией профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) и компанией «АктивБизнесКонсалт», директор дивизиона «Розничное взыскание и урегулирование» департамента по работе с проблемными активами Сбербанка Денис Кузнецов.



«По сути, у клиентов появится возможность, конечно, в пределах приемлемого срока, обозначить возможную дату для оплаты просрочки. Он сам, проактивно гарантирует банку оплату по кредиту. Да, у этого клиента есть проблемы, и он сам сможет выбрать дату, когда сможет заплатить, через «Сбербанк Онлайн».

В своем выступлении на форуме Денис Кузнецов рассказал о том, что в следующем году Сбербанк намерен реализовать для клиентов возможность реструктуризации кредитов — также через «Сбербанк Онлайн». «Уже сейчас это, по сути, реализовано на нашем сайте, — объяснил он, отвечая на вопрос Банки.ру. — В режиме онлайн клиент может подать заявку на реструктуризацию. Но мы хотим сделать это в мобильном приложении, чтобы, скажем так, это был единый клиентский опыт. По сути, мы сокращаем количество визитов наших клиентов в банк, он приходит только для того, чтобы подписать необходимую документацию».





