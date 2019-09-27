Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности Зираат Банку на уровне «ruBBB+». По рейтингу установлен «стабильный» прогноз, следует из релиза агентства.

«Рейтинг банка обусловлен сильной позицией по капиталу, приемлемым качеством активов, адекватной ликвидной позицией, невысокой оценкой рыночных позиций и удовлетворительной оценкой корпоративного управления. Позитивное влияние на рейтинг оказывает высокая вероятность финансовой поддержки со стороны материнской структуры (крупнейшего государственного банка Турции) в случае необходимости», — говорится в сообщении.



По данным аналитиков, банк поддерживает избыточный уровень достаточности капитала (на 1 сентября 2019-го Н1.0 равен 33,5%, Н1.1 и Н1.2 — 31,1%), что обуславливает его высокую устойчивость к реализации рисков (капитал выдерживает обесценение порядка 45% базы активов и внебалансовых обязательств, подверженных кредитному и рыночному рискам).

В структуре активов банка выделяются кредиты корпоративным клиентам (51% валовых активов на 1 сентября 2019-го), межбанковские кредиты (23% валовых активов) и наличные денежные средства (10% валовых активов). Зираат Банк обладает значительным запасом балансовой ликвидности (на 1 сентября 2019-го отношение высоколиквидных и ликвидных активов к привлеченным средствам составило 23% и 58% соответственно), заключили в «Эксперт РА».

