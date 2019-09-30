Сбербанк с осени нынешнего года запускает проект по приему на кассах магазинов платежей за жилищно-коммунальные услуги, телевидение, Интернет и сотовую связь. Такой функционал будет доступен жителям удаленных и малонаселенных пунктов, сообщает РБК со ссылкой на источники на банковском рынке.



По информации издания, сервисом смогут воспользоваться только клиенты Сбербанка, в магазинах можно будет оплатить те же услуги, платежи по которым доступны через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн». Это услуги ЖКХ, мобильная связь, домашний телефон, Интернет, ТВ, налоги, штрафы, пошлины, бюджетные платежи и т. д. Сервис по приему платежей на кассе будет похож на оплату счетов в банке: кассир возьмет квитанцию об оплате, вобьет всю необходимую информацию, примет платеж и выдаст чек, сказал специалист.



Сбербанк запустит прием платежей именно в тех торговых точках, которые уже выдают наличные по его картам. Возможность снятия наличных с карт на кассах в сельской местности — это первый этап проекта Сбербанка. Он осуществляется в рамках требования ЦБ обеспечить доступность финансовых услуг в небольших и отдаленных населенных пунктах. О планах расширить число банковских услуг на кассах магазинов ранее говорила замглавы Сбербанка Светлана Кирсанова.

Магазины, которые сейчас могут выдавать наличные, получили статус банковского платежного агента (БПА), а это — легкая форма развития банковского бизнеса, который может выполнять определенный перечень операций, пояснила глава правления НП «Национальный платежный совет» Алма Обаева. Банк экономит на открытии отделений, арендной плате и зарплате сотрудникам, содержании банкомата, поэтому логично, что Сбербанк расширяет функционал своих БПА. «В случае найма магазина в качестве агента Сбербанк платит ему за оказанные услуги, но это все равно гораздо дешевле, чем содержание традиционной банковской инфраструктуры», — пояснила она.



Этот сервис подойдет именно для небольших населенных пунктов, полагают эксперты. В розничных сетях больших городов такие проекты не будут работать, потому что могут вызвать дополнительные очереди, увеличить нагрузку на персонал, а также поднять затраты на инкассацию.