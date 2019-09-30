Банк России планирует перейти на более удобную, но и более рискованную схему обслуживания клиентов российского аналога SWIFT — Системы передачи финансовых сообщений (СПФС, появилась в России в ответ на угрозу санкций в виде отключения страны от SWIFT). Регулятор может передать подключение, установку и обслуживание пользователей на аутсорсинг специально уполномоченным частным организациям — так называемым сервис-бюро. Об этом «Известиям» рассказали два источника, информацию подтвердили в ЦБ.

По данным ЦБ на 1 сентября 2019 года, услугами СПФС пользовались 397 организаций. Большинство из них — банки или компании финансового сектора. Впрочем, среди клиентов системы есть и промышленные корпорации, например «Газпром нефть» или «Роснефть». По словам источников «Известий», регулятору крайне сложно оперативно обслуживать такую массу пользователей, поэтому он всерьез рассматривает передачу СПФС сети специально уполномоченных агентов — сервис-бюро.

В пресс-службе ЦБ в ответ на вопрос «Известий», планирует ли регулятор присоединять клиентов к своему решению через сторонние организации, сообщили, что в рамках развития СПФС механизм подключения через сервис-бюро действительно рассматривается. «Это позволит упростить и ускорить процесс подключения к СПФС российских и иностранных банков и юридических лиц», — заявили в Центробанке.

Сейчас ЦБ обслуживает клиентов СПФС своими силами. С учетом амбициозных задач Банка России нарастить базу пользователей сервиса перед ним встал вопрос, как предоставить качественные услуги, значительно не наращивая штат, расходы и тарифы, сказал «Известиям» близкий к регулятору источник.

Более того, если в России у СПФС пока нет критических проблем, то за границей подключать и обслуживать клиентов будет крайне затруднительно. А открывать свои подразделения за рубежом как госструктура Банк России не имеет ни желания, ни реальной возможности, сообщил другой источник «Известий», также близкий к регулятору. В такой ситуации, скорее всего, Центробанку все же придется переходить на агентскую схему, заключил он.

За рубежом главные претенденты на подключение к российскому аналогу SWIFT, кроме стран ЕАЭС, — банки Ирана, Турции и Венесуэлы, сообщали ранее СМИ со ссылкой на официальных представителей. На данный момент известно лишь о двух иностранных участниках СПФС: белорусской «дочке» «Газпрома» — Белгазпромбанке и Евразийском банке из Казахстана.

Через аутсорсинг работает и международная система обмена данными о платежах SWIFT. Она действует через разветвленную по всему миру сеть аккредитованных агентов — сервис-бюро, которые отвечают за заключение договора с клиентом, его подключение, установку оборудования, софта и так далее. Примерно 80% пользователей SWIFT работают через посредников, сказал управляющий директор по технологическим сервисам Национального расчетного депозитария Александр Нам. Уполномоченные SWIFT — это частные компании, они ежегодно проходят аудит и отвечают за качество сервиса перед головной организацией. Впрочем, можно присоединиться к системе и напрямую, минуя бюро, но тогда необходимо самостоятельно формировать программно-аппаратный комплекс и подключать его к физической сети SWIFT.

Передача подключения к СПФС-агентам — логичное решение, уверена президент Национального платежного совета Алма Обаева. Однако инициатива сопряжена с дополнительными рисками: ЦБ придется делить ответственность со сторонними организациями, а предусмотреть абсолютно все в договорах невозможно. SWIFT работает по этой схеме много лет, в надежности системы в целом никто не сомневается, тем не менее несколько крупных скандалов с ее участием все же были, заявила Обаева.



Напомним, ранее в сентябре стало известно, что «Ростелеком» планирует запустить аналог SWIFT для платежей бизнеса, альтернативный уже существующему решению ЦБ. Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, комментируя эту информацию, заявил журналистам, что Минфин не против создания «Ростелекомом» аналога SWIFT.