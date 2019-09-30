Убыток Связь-Банка за август составил 7,8 млрд рублей, что увеличило отрицательный финансовый результат банка с начала года до 18,3 млрд. Такие данные бухгалтерской отчетности, опубликованной в конце прошлой недели на сайте ЦБ, приводит газета «Коммерсант» , обращая внимание на то, что августовский финрезультат Связь-Банка стал «абсолютным антирекордом среди всех раскрывших отчетность банков».

Газета напоминает, что формально санация Связь-Банка, длившаяся с 2008 года, завершена. Но сейчас идет подготовка к передаче Связь-Банка на баланс Промсвязьбанка, и финансовое положение Связь-Банка перед сделкой продолжает изучать команда будущего собственника.

Согласно отчетности, в августе корпоративный портфель Связь-Банка сократился на четверть, до 69 млрд рублей. Банк избавился от кредитов на 15 млрд, а также от просроченной задолженности коммерческих компаний на 9,5 млрд. Одновременно с этим банк распустил резервы на возможные потери в размере почти 12 млрд рублей. В целом банк уступил «токсичные» долги на сумму 34,2 млрд рублей, подсчитал начальник аналитического управления БКФ Максим Осадчий, указав, что «это самые большие объемы операций по реализации «плохих» долгов за всю историю Связь-Банка».

Вероятнее всего, все указанные активы перешли на баланс ВЭБа, материнской организации Связь-Банка, пишет газета.



Несмотря на полученный в августе убыток, капитал Связь-Банка вырос с 27 млрд рублей до 39 млрд, что произошло в основном благодаря безвозмездному финансированию на 12,8 млрд рублей, которое в августе предоставил банку ВЭБ, а также списанию субординированного кредита на сумму свыше 1 млрд. В итоге норматив достаточности капитала (Н1.0) банка вырос с 13,9% до 21,5%.