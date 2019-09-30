Рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило рейтинги Совкомбанка: базовую и скорректированную базовую оценку кредитоспособности — до «ba2» с «ba3», долгосрочные рейтинги депозитов в национальной и иностранной валюте — до «Ba2» с «Ba3», долгосрочные рейтинги риска контрагента — до «Ba1» с «Ba2», долгосрочную оценку риска контрагента — до «Ba1(cr)» с «Ba2(cr)». По долгосрочным депозитным рейтингам действует «стабильный» прогноз. Агентство также подтвердило краткосрочные рейтинги банка. Полный список рейтинговых действий приводится в сообщении Moody's .

Там поясняется, что повышение долгосрочных депозитных рейтингов Совкомбанка обусловлено соответствующим улучшением его базовой оценки кредитоспособности, которое отражает стабильно сильные финансовые результаты банка и его укрепившийся за последние годы риск-профиль в связи с улучшением диверсификации бизнеса, снижением степени подверженности рыночному риску и улучшением профиля фондирования.

Moody's ожидает, что стратегия роста Совкомбанка после присоединения им РосЕвроБанка в 2018 году будет менее агрессивной по сравнению с предыдущими годами и Совкомбанк будет фокусироваться на органическом росте ввиду ограниченных возможностей для сделок M&A на российском банковском рынке.



Напомним, что ранее в сентябре рейтинги Совкомбанка повысили два других международных рейтинговых агентства — Fitch и S&P Global Ratings.