АКРА подтвердило кредитный рейтинг банка «Ренессанс Кредит» на уровне «ВВВ-(RU)», изменив прогноз на «позитивный», следует из релиза агентства.

«Кредитный рейтинг КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) обусловлен умеренным бизнес-профилем при адекватной позиции по достаточности капитала, слабом риск-профиле и адекватной позиции по фондированию и ликвидности. Изменение прогноза связано с ожидаемым ростом оценки достаточности капитала. Сдерживающее влияние на оценку собственной кредитоспособности (ОСК) банка оказывают волатильность качества активов и показателей прибыли, обусловленная бизнес-моделью банка, а также высокие темпы роста в рискованных сегментах кредитования и очень высокая концентрация фондирования на средствах физических лиц. Положительное влияние на уровень кредитного рейтинга оказывает высокая вероятность поддержки со стороны акционеров», — отмечается в сообщении.



АКРА оценивает достаточность капитала банка «Ренессанс Кредит» как адекватную. Показатель достаточности основного капитала (Tier-1), рассчитанный согласно базельским стандартам, составлял 18,8% на 1 июля 2019-го. К позитивному рейтинговому действию могут привести сохранение показателей прибыльности на текущих уровнях и удержание уровня NPL 90+ ниже 5% в условиях снижения темпов роста ссудного портфеля. По мнению аналитиков, негативно повлиять на рейтинг могут существенный рост доли проблемных кредитов в ссудном портфеле, значительное снижение показателей прибыльности или достаточности капитала, а также снижение вероятности оказания поддержки со стороны контролирующего акционера банка.