В торговом центре «Реутов Парк» открылся офис нового формата банка «Юнистрим», сообщает пресс-служба кредитной организации. Отделение находится по адресу: город Реутов, Носовихинское шоссе, д. 45.

«Здесь можно оформить и получить карту «Юнистрим Visa», отправить денежный перевод, оплатить услуги, погасить кредит или обменять валюту — и это лишь часть возможностей, которые предоставляет офис обслуживания «Юнистрим» в «Реутов Парк», — говорится в релизе банка.

В офисах нового формата планируется предоставлять также страховые услуги и оказывать юридическую помощь.

Часы работы отделения: понедельник — воскресенье — с 10:00 до 22:00. Технические перерывы: 11:45—12:00; 14:00—14:30; 16:45—17:00; 19:45—20:00.

