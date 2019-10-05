Московский Кредитный Банк (МКБ) открыл новый офис в Санкт-Петербурге. Отделение расположено по адресу: Московский проспект, д. 7, говорится в сообщении финучреждения.



«Отделение обслуживает как физических, так и юридических лиц. Частные клиенты могут получить полный спектр банковских продуктов и услуг: кредитование, прием вкладов, выпуск банковских карт, платежи и переводы. Юридические лица и индивидуальные предприниматели могут подключить пакет расчетно-кассового обслуживания, зарплатный проект, разместить средства на депозит. В офисе расположены платежный терминал и банкомат», — уточняется в релизе.

Обслуживание частных лиц производится ежедневно с 10:00 до 21:00. Обслуживание юридических лиц — с понедельника по четверг, с 10:00 до 17:00, в пятницу — с 10:00 до 16:00, суббота и воскресенье — выходные дни.