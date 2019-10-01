Банк «Югра» в лице экс-председателя правления банка Дмитрия Шиляева подал заявление о пересмотре по новым обстоятельствам решения арбитража Москвы о законности отзыва у банка лицензии, говорится в материалах суда.

Заявитель просит пересмотреть решение столичного арбитражного суда от 20 декабря 2017 года. Суд рассмотрит заявление банкира 13 ноября.

Это не первая попытка отмены приказа Центрального банка от 28 июля 2017 года об отзыве у кредитной организации лицензии. В частности, кассационная инстанция 12 сентября оставила без изменения отказ бывшему руководителю банка «Югра» в пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам решения об отзыве у банка лицензии.

Как ранее отметил представитель заявителя, ЦБ применил норму закона, согласно которому регулятор имеет право лишить лицензии, если применил к банку более двух мер воздействия за последний год. Однако банк считает, что отзыв лицензии по этому основанию является несоразмерной мерой, так как все предписания были исполнены кредитной организацией, что во многих случаях подтверждалось самим Банком России.