Высокий суд Лондона запретил банку «Восточный» продолжать разбирательство в российском суде против основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви и структуры инвестфонда Evison по иску о возмещении убытков на 9,8 млрд рублей, рассказал газете «Ведомости» представитель Baring Vostok, уточнив, что запрет пока действует до 15 октября — в этот день будет основное слушание.

В понедельник Арбитражный суд Амурской области отложил до 7 ноября предварительное рассмотрение этого иска о возмещении убытка на 9,8 млрд рублей.

Напомним, после слияния «Восточного» с Юниаструм Банком фонд Baring Vostok владел более чем 50-процентным пакетом в объединенном банке, а у бывших акционеров «Юниаструма» было порядка 40%, но после продажи в июне этого года фондом Baring Vostok (через кипрскую Evison) по решению суда примерно 10-процентного пакета в «Восточном» компании «Финвижн» Артема Аветисяна (бывший ключевой собственник «Юниаструма») расклад сил между крупнейшими группами владельцев «Восточного» изменился.

«Ведомости» со ссылкой на представителя Baring Vostok поясняют, что из-за перехода контроля и был вынесен запрет судиться в России: соглашение об опционе между «Финвижн» и Evison предполагало, что все споры будут решаться в Лондонском международном арбитражном суде (LCIA), но «Восточный» и «Финвижн» нарушили арбитражную оговорку. LCIA в марте запретил компании Аветисяна продолжать судебное разбирательство в России по иску о реализации опциона; позднее, в июне, LCIA признал, что у «Финвижн» было право требовать суда в России до подачи иска Evison в Лондоне, но запрета на разбирательства в России суд не отменил.

Банк намерен требовать отмены ограничений, поскольку не является стороной соглашений, которые упомянуты в судебном приказе, парирует представитель «Восточного» (по российскому закону любые соглашения акционеров не могут ограничивать банк в праве требовать возмещения ущерба, причиненного их неправомерными действиями); по его словам, судебное заседание по иску банка о взыскании ущерба с Калви и Evison отложено до ноября не из-за решения лондонского суда, так как в амурский суд приказ не поступал и в судебном процессе не обсуждался.

Банк «Восточный» будет судиться с Майклом Калви и Evison Holdings Иск направлен на возмещение убытков, причиненных банку в результате масштабных злоупотреблений со стороны бывшего контролирующего акционера, пояснили в «Восточном».

В конце июля банк «Восточный» подал в Арбитражный суд Амурской области иск к Evison и Калви о возмещении 9,8 млрд рублей убытков, причиненных банку. До этого банк объяснял, что «иск направлен на возмещение убытков, причиненных банку в результате масштабных злоупотреблений со стороны бывшего контролирующего акционера, в числе которых вывод средств через фиктивные договоры оказания услуг или через договор отступных (ответчик предоставлял банку в погашение кредитов подконтрольных себе компаний облигации, купленные с рынка по цене в два раза ниже, чем переданные банку по отступному)». Согласно сообщениям «Восточного», иск также касается масштабного сокращения сотрудников Юниаструм Банка после объединения этих банков.

В начале сентября стало известно, что Арбитражный суд Амурской области наложил арест на весь находящийся в распоряжении Evison Holdings пакет «Восточного» в 41,6% акций в качестве обеспечительной меры по иску банка.

В августе сообщалось, что «Финвижн» Аветисяна направила компании Evison досудебную претензию с требованием возместить 12,6 млрд рублей убытков, пригрозив в случае неудовлетворительного ответа подачей иска в России.

В начале этого года после заявления, поданного в правоохранительные органы миноритарием «Восточного» из числа бывших акционеров «Юниаструма» Шерзодом Юсуповым, были арестованы ряд представителей Baring Vostok, включая Майкла Калви, по подозрению в хищении средств «Восточного».



Следствие подозревает Калви в мошенничестве на 2,5 млрд рублей в результате уступки кредита на такую сумму Первому коллекторскому бюро в обмен на ценные бумаги инвестфонда IFTG, который вкладывался в том числе в финтех-стартапы. Следствие считает, что акции стоили лишь 600 тыс. рублей. Калви, которого в феврале отправили в СИЗО, сейчас находится под домашним арестом.