Московский Кредитный Банк закрыл книгу заявок на биржевые облигации серии 001Р-01 общей номинальной стоимостью 5 млрд рублей. Срок обращения бумаг составит три года.

По итогам завершившегося 27 сентября букбилдинга общий спрос на облигации составил около 19 млрд рублей, инвесторами было направлено более 60 заявок, в результате чего маркетинговый диапазон неоднократно снижался с первоначального уровня 8,75—8,95% до финальной ставки, установленной в размере 8,35% годовых, указано в сообщении банка.

«Выпуск облигаций МКБ привлек внимание максимально широкого круга инвесторов, в числе которых банки, инвестиционные, управляющие и страховые компании, а также физические лица», — отмечается в релизе.



Техническое размещение облигаций состоится на Московской бирже 4 октября. Организаторами размещения выступили МКБ, БК «Регион» и «ВТБ Капитал».