Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Всероссийского Банка Развития Регионов на уровне «ruАА» со «стабильным» прогнозом.

Как отмечается в сообщении агентства, «рейтинг банка обусловлен умеренно высокими рыночными позициями, сильной позицией по капиталу и ликвидности, высоким качеством активов и адекватным уровнем корпоративного управления. Позитивное влияние на рейтинг оказывают умеренно высокая вероятность финансовой и административной поддержки со стороны федеральных органов власти и высокая вероятность поддержки со стороны собственника в силу значимости банка для материнской структуры».

ВБРР является опорным расчетным банком НК «Роснефть» и ее дочерних компаний и предоставляет полный спектр банковских услуг контрагентам и сотрудникам группы.

По информации аналитиков, умеренно высокая оценка рыночных позиций банка обусловлена его высокой значимостью на федеральном уровне вследствие сильных позиций в сегменте кредитования и расчетного обслуживания стратегически значимых предприятий и крупного бизнеса. Профиль бизнеса банка ограничен специализацией на обслуживании клиентов из сферы ТЭК, а для деятельности банка характерна повышенная концентрация на операциях со связанными сторонами, что нивелируется высоким кредитным качеством клиентов банка.

Агентство отмечает значительный запас капитала кредитной организации, который «будет подвержен утилизации на горизонте 2019—2022 годов вследствие активного роста кредитного портфеля». Генерировать капитал банку позволяет позитивная динамика показателей рентабельности, однако агентство обращает внимание на снижение уровня чистой процентной маржи. Вместе с тем отмечается повышенная концентрация активных операций на объектах крупного кредитного риска, характерная для банков сопоставимого бизнес-профиля.

Около половины активов банка приходится на выданные клиентам кредиты, из них порядка 20% формируют ссуды физлицам (в основном обеспеченные потребительские кредиты), а 80% приходится на корпоративных заемщиков. Корпоративный кредитный портфель характеризуется высокой отраслевой концентрацией и низким уровнем обеспеченности имуществом, что обусловлено наличием бланковых ссуд и кредитов, в залоге по которым находятся права требования выручки по контракту. Качество клиентского портфеля оценивается как высокое.

В числе прочего рейтинговое агентство позитивно отмечает снижение концентрации ресурсной базы банка на крупнейшей группе кредиторов, однако ее текущий уровень по-прежнему оценивается как высокий. При этом риски оттока данных средств низкие.



«Банк продолжает работать в рамках действующей стратегии, направленной на укрепление своих позиций на банковском рынке России и наращивание величины активов до 1 трлн рублей в 2020—2022 годах. Основной фокус развития будет направлен прежде всего на предоставление услуг для корпоративных клиентов, в том числе путем участия в синдицированном кредитовании и выдачи банковских гарантий», — отмечается в релизе «Эксперт РА».

