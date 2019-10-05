Банк «Зенит» запустил новую линейку пакетов услуг на расчетно-кассовое обслуживание (РКО) для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой, говорится в релизе кредитной организации.

Вместо семи тарифных планов введены четыре пакета услуг с расширенным перечнем бесплатных опций.



«Теперь обслуживание осуществляется на единых условиях независимо от региона присутствия бизнеса. Для новых клиентов отменены комиссии за переход с одного пакета услуг на другой, а также за первый месяц РКО на пакетах «Бизнес», «Бизнес +», «Бизнес без границ». По условиям пакета «Один за все» ежемесячная комиссия за обслуживание отсутствует. СМС-информирование и услуга по проверке контрагентов «Индикатор» стали бесплатными на пакетах услуг «Один за все» и «Бизнес без границ». Кроме того, пользователи данных пакетов смогут получать дополнительный доход в виде начисления процента на остаток на счете», — отмечается в сообщении.

На новых пакетах сохранены бесплатные лимиты на онлайн-переводы, переводы физлицам и снятие наличных. Как и прежде, бесплатными остаются открытие расчетного счета, мобильный и интернет-банк, по одной корпоративной и инкассационной карте, заключили в «Зените».