Рынок онлайн-образования ежегодно растет на 60%, а средний чек за курсы, тренинги и мастер-классы в Интернете за прошедший год вырос более чем на 20%. Об этом в своем исследовании рассказали «Яндекс.Касса» и центр онлайн-образования «Нетология».

Пока только 8% пользователей имеют опыт обучения через Интернет, но уже 40% допускают, что будут учиться онлайн. В целом 44% пользователей получали дополнительное образование после вуза.

Наиболее популярным и «дорогим» видом онлайн-образования являются иностранные языки. Эксперты указывают, что среднегодовой чек за изучение языков составляет около 36,4 тыс. рублей.

«В сегменте онлайн-образования больше всего люди тратят на изучение иностранных языков — в среднем по 9 874 рубля. Такая сумма объясняется тем, что обычно пользователи сразу оплачивают целый курс, а не отдельные занятия. Второе место по среднему чеку заняли курсы по психологии и эзотерике — 4 976 рублей. На третьей строчке оказались тренинги по личностному росту — на такое обучение люди расходуют в среднем по 3 667 рублей. А самый маленький средний чек — за услуги репетиторов (619 рублей)», — прокомментировали аналитики.

Наиболее заинтересованы в обучении люди с доходом от 40 тыс. до 75 тыс. рублей в месяц — среди них нуждаются в новых знаниях и навыках около 60%. Среди тех, чей ежемесячный доход превышает 100 тыс. рублей, только 40% считают, что нуждаются в новых профессиональных знаниях и навыках. Еще 14% опрошенных хотели бы освоить новую профессию и сменить специальность.