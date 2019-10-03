Арбитражный суд Амурской области в четверг отложил до 6 ноября рассмотрение иска компании «Финвижн холдингс» к банку «Восточный» о признании недействительными решений совета директоров о допэмиссии.



«Суд откладывает судебное разбирательство на 6 ноября на 14:00 (8:00 мск)», — сказал судья.

«Финвижн холдингс» требует признать недействительным решение руководства «Восточного» о дополнительном выпуске 500 млрд акций стоимостью 1 копейка за бумагу. 5 июня Арбитражный суд Амурской области по иску «Финвижн» наложил запрет на проведение допэмиссии акций «Восточного» на 5 млрд рублей.

Арбитражный суд Амурской области 17 мая обязал Evison Holdings (принадлежит фонду Baring Vostok, владеет 52% банка «Восточный») исполнить кол-опцион и продать 9,99% акций кредитной организации компании «Финвижн холдингс» (владеет 32% акций банка). Бенефициаром последней является Артем Аветисян, владевший «Юниаструм банком», который объединился с «Восточным» в 2017 году.

Основатель владеющего Evison Holdings фонда Baring Vostok Майкл Калви является основным фигурантом дела о хищении у «Восточного» 2,5 млрд рублей, возбужденного в феврале 2019 года.