Банк России уточнил методику расчета капитала кредитных организаций в соответствии с международными стандартами. Соответствующее указание № 5163-У опубликовано на сайте регулятора.

В частности, методика расчета уточнена в части введения еще одного вычета из источников дополнительного капитала банков с универсальной лицензией. Речь идет о вложениях в так называемые инструменты TLAC глобальных системно значимых банков (ГСЗБ). Это финансовые инструменты, обеспечивающие способность поглощения убытков ГСЗБ на стадии урегулирования их несостоятельности посредством прекращения обязательств по инструментам или конвертации требований по ним в обыкновенные акции глобальных системно значимых банков, поясняет пресс-служба ЦБ.

Также вводится требование о поэтапном исключении из состава капитала банков инструментов господдержки, предоставленных до 1 марта 2013 года и не соответствующих требованиям положения Банка России от 4 июля 2018 года № 646-П «О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)» (с даты вступления в силу уточненной методики расчета капитала — в размере 50%, с 1 января 2020 года — в размере 100% от суммы, сложившейся по состоянию на 1 января 2018-го).

«Принятые изменения в методике расчета капитала кредитных организаций отражают международные регулятивные подходы, предусмотренные Базельским комитетом по банковскому надзору», — указывают в Центробанке.



Указание Банка России № 5163-У зарегистрировано в Министерстве юстиции РФ и вступает в силу 14 октября 2019 года.