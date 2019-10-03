Рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило Московскому Кредитному Банку долгосрочный рейтинг депозитов в национальной и иностранной валюте на уровне «Ba3» с сохранением «стабильного» прогноза. В числе прочего подтверждены базовая и скорректированная базовая оценки кредитоспособности банка — на уровне «b2». Полный список рейтинговых действий приводится в релизе Moody's .

Подтверждение рейтингов и оценок МКБ обусловлено его относительно стабильными финансовыми позициями в течение прошлого года и первой половины текущего, что выражается, с одной стороны, в избавлении от ряда проблемных активов, с другой — в ухудшившихся финансовых результатах, а также в стабильных в целом показателях достаточности капитала, поясняют аналитики.



Оценка собственной кредитоспособности МКБ по-прежнему сдерживается недостатками в управлении рисками, связанными с повышенным аппетитом банка к риску, при этом на кредитоспособность банка все сильнее влияет активное финансирование небольшого числа клиентов с высокой долговой нагрузкой, следует из релиза.