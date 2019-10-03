Росбанк планирует войти в топ-3 российских банков по сегменту private banking к 2022 году, заявил на презентации L'Hermitage Wealth Management Club предправления Росбанка Илья Поляков.

«Мы ставим перед собой довольно амбициозную задачу: к 2022 году или раньше твердо войти в топ-3 банков на российском рынке в сегменте private banking, мы считаем, что эта цель достижима», — подчеркнул Поляков.

Кредитная организация объявила о запуске L'Hermitage Wealth Management Club — клуба для состоятельных клиентов сегмента private banking. Суть в том, что клиентам будет предложен новый формат advisory — программ инвестиционного консультирования. Кроме того, клиенты получат прямой доступ ко всему набору продуктовых и инвестиционных решений группы Societe Generale.

Как пояснил Поляков, на сегодняшний день пассивы состоятельных клиентов составляют около 20% всех пассивов розничных клиентов Росбанка. За последние три года количество клиентов private banking в кредитной организации выросло на 60%. Доля продажи инвестиционных продуктов в данном сегменте утроилась.

Как отметил предправления Росбанка, в настоящее время наблюдается концентрация активов состоятельных клиентов в двух основных банках.

Новый тренд, по его словам, связан с так называемой сменой поколений. «Это не только состоятельные клиенты, которые давно заработали свои деньги, также мы видим смену поколений, — отмечает Поляков. — Это либо наследники из богатых семей, либо новые предприниматели, которые заработали свои деньги в более поздний период. Они (клиенты. — Прим. Банки.ру) из секторов, не всегда связанных с традиционными сферами промышленности. Но все больше клиентов из секторов, связанных с цифровой экономикой. Это не только собственники, но и топ-менеджеры крупнейших компаний».

По словам Полякова, поведение таких клиентов на финансовом рынке также меняется: их интересуют инвестиционные решения, но при этом «они все больше и больше сравнивают, сами вникают в продукты, не только доверяют деньги управляющей компании, но сами гораздо более активно участвуют в принятии инвестиционных решений».

К сегменту private banking Росбанк относит московских клиентов, на счету которых более 30 млн рублей. Региональных — на счету которых более 15 млн рублей.