Банк «Уралсиб» запустил корпоративный аккаунт в мессенджере WhatsApp для поддержки клиентов. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Начать диалог с банком «Уралсиб» можно по номеру ‪+7-915-173-62-32, предварительно добавив данный номер в список контактов.

В чате можно проконсультироваться со специалистом банка по продуктам и услугам и получить оперативный ответ на вопросы по обслуживанию. Банк планирует внедрить в официальный канал чат-бота, который позволит уменьшить время ожидания клиентом ответа специалиста.