Арбитражный суд Московского округа принял кассационную жалобу на арест имущества экс-совладельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева по иску банка к бывшим владельцам и топ-менеджерам на 282 млрд рублей, следует из картотеки судебных дел.

Также жалобы на определения суда об аресте имущества подали бывшие глава департамента проектного финансирования ПСБ Александр Афанасьев и руководитель блока частного капитала и управления инвестициями Татьяна Волошкина, которые также являются ответчиками по делу. В рамках коллективной ответственности к ним предъявлены требования в пределах 15,4 млрд рублей и 41 млрд рублей соответственно.

Окружной суд назначил на 28 октября рассмотрение жалоб троих ответчиков, следует из материалов картотеки.

Промсвязьбанк пытается взыскать с экс-владельцев, бывших топ-менеджеров, членов правления и должностных лиц банка возмещение ущерба, который банк понес, по мнению истца, в результате подписания ответчиками убыточных сделок. Ответчиками по иску Промсвязьбанка проходят 12 физических лиц и нидерландская компания Promsvyaz Capital B. V., через которую Ананьевы осуществляли контроль над банком.

В перечне арестованного имущества — более 50 объектов недвижимости, в том числе жилые дома и земельные участки, два самолета Bombardier Challenger 650, принадлежащих Ананьевым, автомобили, а также здание и коллекция музея ИРРИ (Института русского реалистического искусства) и доли в компаниях. Арестовано было имущество не только самих ответчиков, но и их родственников, говорили в Промсвязьбанке.

Промсвязьбанк 15 декабря 2017 года был взят на санацию через подконтрольный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора. В 2018 году был передан Росимуществу и назначен опорным банком по гособоронзаказу и крупным госконтрактам.