Руководство Экспобанка рассматривает возможности по покупке новых банков, сообщил владелец банка Игорь Ким на встрече с журналистами.

«Впредь мы сделки M&A будем рассматривать как возможность. Нет задачи «любой ценой», — сообщил владелец Экспобанка в ответ на вопрос о планах по приобретению банков. «Мы сейчас находимся в стадии рассмотрения некоторых объектов», — сказал Ким. Он не уточнил, о каких активах идет речь, и отметил, что в настоящее время банк занят консолидацией недавно приобретенного Курскпромбанка.

«В течение ближайших пяти лет какие-нибудь сделки мы точно сделаем. Мы не ставим целью одну или две сделки в год», — добавил член совета директоров Экспобанка Кирилл Нифонтов.

Экспобанк ориентирован на обслуживание корпоративных и состоятельных частных клиентов, а также проведение сделок по покупке и консолидации активов (M&A). Напомним, весной 2019 года Экспобанк получил контроль над крупнейшим банком в Черноземье Курскпромбанком. Бренд последнего пока было решено сохранить. Для Экспобанка это стало второй сделкой M&A за последний год. В ноябре 2018-го кредитная организация стала владельцем 15% акций СДМ-Банка.