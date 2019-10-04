Банк «Уралсиб» начал регистрировать граждан в Единой биометрической системе (ЕБС) во всех офисах. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Воспользоваться сервисом регистрации в ЕБС могут клиенты «Уралсиба» — физические лица, резиденты РФ.

Для регистрации необходимо один раз прийти в банк, cотрудник при необходимости поможет клиенту зарегистрировать или подтвердить учетную запись в ЕСИА. А затем зарегистрирует биометрические данные — изображение лица и запись голоса — и загрузит их в Единую биометрическую систему.