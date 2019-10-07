Чистая прибыль Сбербанка по итогам девяти месяцев 2019 года увеличилась на 8,6% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го и достигла 665,4 млрд рублей. Такие данные отчетности по РСБУ приводятся в релизе кредитной организации, опубликованном в понедельник.

Отдельно в сентябре банк получил чистую прибыль в размере 72,1 млрд рублей.

Чистый процентный доход банка за январь — сентябрь составил 929,2 млрд рублей (минус 1% в годовом выражении). «На его динамику относительно аналогичного периода прошлого года продолжает влиять рост стоимости клиентских пассивов в конце 2018 — начале 2019 года, — отмечается в релизе. — При этом месячная динамика чистого процентного дохода положительна за счет постепенного снижения стоимости привлеченных средств: рост на 1,5% к сентябрю прошлого года и на 2,6% к августу 2019 года».

Рост комиссионного дохода ускорился до 13,7%, указывают в Сбербанке. Главный драйвер роста — трансакционный бизнес. Чистый комиссионный доход за девять месяцев составил 334,5 млрд рублей.

В числе прочего отмечается, что в сентябре банк создал резервы по кредитам в размере 13,4 млрд рублей, при этом в результате укрепления рубля и переоценки резервов по валютным кредитам совокупный доход от восстановления резервов составил 3,3 млрд рублей с учетом переоценки кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости. Всего с начала года расходы на резервы с учетом переоценки кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, составили 88,9 млрд рублей. На 1 октября объем сформированных резервов превышает просроченную задолженность в 2,8 раза.

«По итогам девяти месяцев рентабельность капитала составила 22%. Это стало возможным в силу активизации динамики бизнеса как на активной, так и на пассивной стороне, которая сопровождалась ростом процентного и комиссионного дохода. Наблюдаемые тренды полностью соответствуют нашим ожиданиям», — комментирует заместитель председателя правления Сбербанка Александр Морозов.

Активы банка в сентябре увеличились на 0,4%. На динамику балансовых статей в сентябре повлияло укрепление рубля. Рост активов без учета валютной переоценки составил 1,2%. Рост с начала года составил 4,2%, показатель на 1 октября — 28,15 трлн рублей.

В сентябре банк продолжил наращивать объемы выдаваемых кредитов. За месяц корпоративным клиентам выдан максимальный в текущем году объем кредитов — 1,15 трлн рублей, за девять месяцев выдано 7,8 трлн. Рост портфеля в сентябре без учета валютной переоценки составил 0,7%. Объем портфеля на 1 октября равен 12,92 трлн рублей (минус 4,8% с начала года).

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Частным клиентам в сентябре выдано кредитов более чем на 310 млрд рублей, это также максимальный месячный объем в текущем году. Объем выданных с начала года розничных кредитов составил 2,4 трлн рублей. За сентябрь портфель розничных кредитов увеличился на 1,7% и достиг 7 трлн рублей (плюс 13,4% с начала года), что составляет более 35% всех кредитов клиентам.

Объем просроченной задолженности клиентов в сентябре сократился на 3,2 млрд рублей за счет задолженности юридических лиц. Удельный вес просроченной задолженности в кредитном портфеле — 2,21%.

Объем средств юридических и физических лиц без учета валютной переоценки в сентябре увеличился на 1,3% и 0,5% соответственно. По итогам девяти месяцев 2019 года совокупный объем клиентских средств составил 20,2 трлн рублей.

В сентябре базовый и основной капитал банка увеличились на 15 млрд рублей за счет сокращения вычетов по требованиям с отсрочкой платежа, показатель на 1 октября — 3,344 трлн рублей. Общий капитал вырос на 54 млрд рублей в основном за счет чистой прибыли, при этом его рост замедлился за счет досоздания пруденциального резерва. Величина общего капитала на 1 октября текущего года составляет 4,437 трлн рублей.

Активы, взвешенные с учетом риска, увеличились за сентябрь на 177 млрд рублей в основном за счет роста розничного кредитного портфеля.

Достаточность базового и основного капитала банка на 1 октября составляет 11,22% (минус 0,02 процентного пункта за месяц), общего капитала — 14,85% (плюс 0,09 п. п. по сравнению с 1 сентября 2019-го).



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