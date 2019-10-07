Сбербанк запустил сервис для получения онлайн выписки из Пенсионного фонда России для подтверждения занятости при оформлении заявки на ипотеку с помощью сайта «ДомКлик». Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Клиенту при заполнении заявки на ипотеку на сайте «ДомКлик» надо ввести номер СНИЛС, получить СМС с информацией о заказе и направить ответное СМС для подтверждения заказа выписки ПФР. Данные автоматически направляются в Сбербанк, клиент может продолжить заполнение заявки. Процедура запроса и предоставления в банк данных из выписки ПФР занимает не более пяти минут.

Ранее для подтверждения занятости клиенту нужно было предоставлять заверенную работодателем копию трудовой книжки.

Зарплатным клиентам Сбербанка подтверждать занятость при оформлении ипотеки не нужно.