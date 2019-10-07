Банк «Ак Барс» открыл Почте России возобновляемую кредитную линию с лимитом в 5 млрд рублей. Об этом в понедельник сообщили в кредитной организации.

«По итогам победы в тендере банк «Ак Барс» заключил с Почтой России соглашение об открытии возобновляемой кредитной линии с общим лимитом обязательств в размере 5 млрд рублей», — рассказали в «Ак Барсе».



Как уточняется, в рамках соглашения Почта России планирует направить кредитные средства на финансирование текущей деятельности и капитальных затрат, а также на рефинансирование ранее привлеченных кредитов и займов.