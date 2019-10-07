Банк ДОМ.РФ вновь привлечен к административной ответственности за нарушение требований федерального закона «О кредитных историях». Соответствующее постановление Центробанка № СЗ-59-ЮЛ-19-19158/3110 от 13 сентября 2019 года вступило в силу 5 октября, свидетельствует информация на сайте регулятора.

Банк ДОМ.РФ как юридическое лицо привлечен к ответственности по статье 15.26.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Неисполнение обязанности по подтверждению и представлению исправленных сведений, содержащихся в основной части кредитной истории, в бюро кредитных историй»). Полностью правонарушение по данной статье формулируется как «неисполнение установленной законом обязанности по представлению в установленный законом срок источником формирования кредитной истории информации, подтверждающей достоверность ранее переданных сведений или правомерность запроса кредитного отчета, оспариваемые субъектом кредитной истории, либо ненаправление указанным источником соответствующих достоверных сведений или просьбы об удалении неправомерного запроса в бюро кредитных историй в установленный законом срок».

Согласно данным ЦБ, банку назначен штраф. По указанной статье КоАП штраф для юридических лиц может составлять от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Более подробно причины привлечения кредитных организаций к административной ответственности ЦБ в своих сообщениях не раскрывает. Портал Банки.ру предлагает финучреждению направить комментарий на news@banki.ru, и он будет опубликован в этой новости.



Напомним, что в августе Банк России уже штрафовал кредитную организацию по этой же статье КоАП. В пресс-службе Банка ДОМ.РФ тогда поясняли, что речь шла о единичных случаях, связанных с предоставлением данных в адрес одного кредитного бюро — ЗАО «Объединенное кредитное бюро». Ситуация была связана с технической несовместимостью данных, передаваемых и принимаемых в электронном виде.