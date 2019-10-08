Банкротящийся АктивКапитал Банк объявил распродажу части основных активов, сообщает «Коммерсант». Общая стоимость 99 лотов составляет около 3 млрд рублей. Среди них здания, земли, автомобили и права требования долга с физических и юридических лиц.
Судя по опубликованному в сентябре отчету АСВ, задолженность АктивКапитал Банка перед кредиторами составляет около 25 млрд рублей. Из них 23 млрд рублей — обязательства по вкладам физлиц и юрлиц. По данным ЦБ РФ, активов у АКБ найдено на 6 млрд меньше — около 18,7 млрд рублей.
Наиболее ликвидными активами эксперты называют права требования долга к юрлицам, при условии, что кредиты обеспечивались залогами. Также инвесторов может заинтересовать недвижимость. Наименьший спрос ожидает сгруппированные в лоты права требования к физлицам.
В конце марта 2018 года ЦБ РФ отозвал лицензию у АКБ. В мае банк признали банкротом и открыли конкурсное производство.
После краха АктивКапитал Банка в его балансе обнаружилась «дыра» в размере 24,8 млрд рублей и недостача в размере 3,9 млрд рублей.