Альфа-Банк привлечен к административной ответственности за нарушение требований федерального закона «О кредитных историях». Соответствующее постановление от 13 сентября 2019 года вступило в силу 8 октября, свидетельствует сообщение на сайте регулятора.

Альфа-Банк как юридическое лицо привлечен к ответственности по статье 14.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Незаконное получение или предоставление кредитного отчета»), распространяющейся на незаконные, но не подпадающие под Уголовный кодекс действия по получению или предоставлению кредитного отчета либо информации, составляющей кредитную историю и входящей в кредитный отчет.

Согласно данным ЦБ, банку назначен штраф. По указанной статье КоАП штраф для юридических лиц может составлять от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Помимо этого ЦБ уведомил о привлечении ООО «Инвестиционная компания «Фридом Финанс» к административной ответственности по части 12 статьи 15.29 КоАП с наложением административного штрафа. Постановление от 5 апреля этого года вступило в силу 7 октября.

Статья 15.29 КоАП формулируется как «Нарушение требований законодательства Российской Федерации, касающихся деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, репозитария, клиринговых организаций, лиц, осуществляющих функции центрального контрагента, акционерных инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов, управляющих компаний акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов или негосударственных пенсионных фондов, специализированных депозитариев акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов или негосударственных пенсионных фондов». Под часть 12 указанной статьи подпадают нарушения, не описанные в других ее пунктах, а административный штраф по ней для юридических лиц может составлять от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.



Более подробно причины привлечения участников рынка к административной ответственности ЦБ в своих сообщениях не раскрывает. Портал Банки.ру предлагает организациям направить комментарии на news@banki.ru, и они будут опубликованы в этой новости.