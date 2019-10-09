Агентство по страхованию вкладов в III квартале направило на расчеты с 68,4 тыс. кредиторов 159 ликвидируемых банков свыше 25,7 млрд рублей. Такие данные представил департамент общественных связей АСВ.

Отдельно за сентябрь 2019 года более 27 тыс. кредиторов 82 ликвидируемых банков получили свыше 6,8 млрд рублей.

В общей сложности с начала года агентство направило 68,2 млрд рублей на расчеты со 157 тыс. кредиторов ликвидируемых кредитных организаций.



По состоянию на 1 октября 2019 года средний размер удовлетворения требований кредиторов 326 кредитных организаций, в отношении которых ликвидационные процедуры завершены, достиг 45,6%. Это максимальный уровень за весь период деятельности АСВ, подчеркивается в релизе (так, на 1 июля показатель равнялся 45,2%). Требования кредиторов первой очереди удовлетворены на 66,9%, второй очереди — на 36,4%, третьей очереди — на 27,4%.