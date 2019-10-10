Завершено расследование дела в отношении бывшего президента банка «Глобэкс» Виталия Вавилина, который обвиняется в растрате 12,1 млн евро, сообщает «Коммерсант».

По версии Следственного комитета России (СКР), в 2015 году он выдал два заведомо невозвратных кредита компаниям «Техносерв АС» и «Техносерв Менеджмент», принадлежавшим бывшему совладельцу Промсвязьбанка Алексею Ананьеву и его жене Людмиле Ананьевой, на общую сумму 12,1 млн евро. Вавилин, действуя в сговоре с другими фигурантами, в день выдачи кредитов подписал также соглашение об отступном, «самостоятельно изменив условия кредитования». Это было охарактеризовано как «хищение денежных средств у государства», поскольку банком на тот момент владел ВЭБ.

​Суд продлил арест экс-президента банка «Глобэкс» до середины октября

Виталий Вавилин обвиняется в выдаче невозвратного кредита на 15 млн долларов.

Виталий Вавилин и его защита настаивают на том, что ущерб «Глобэксу» причинен не был: кредиты «выдавались лидеру российской IT-индустрии, которого активно кредитовали в это время крупнейшие банки». При этом на балансе «Глобэкса» этих кредитов нет, «наоборот, банк получил деньги (по данным защиты, «Глобэкс» в итоге переуступил право требования долга сторонней структуре, сейчас оно принадлежит компании «Сибэнергомаш». — Прим. ред.)», заявляют они.

Басманный суд столицы продлил Вавилину срок ареста до 13 ноября.

Бывший президент банка «Глобэкс» арестован за растрату
Бывший президент банка «Глобэкс» арестован за растрату

По решению Басманного райсуда Вавилин будет находиться под стражей до 14 января 2019 года.