Противостоять масштабной кибератаке не смогут 78% российских финансовых учреждений, следует из аналитического опроса Positive Technologies. Об этом сообщают «Известия» .

Лишь 22% респондентов из финансовой отрасли считают, что их компания готова отразить мощные и длительные кибератаки, 54% участников отметили, что расследования инцидентов проводят собственными силами, хотя половина из них не уверена, что квалификации их специалистов достаточно. Большинство (76%) участников опроса считают, что главная цель хакеров — кража денег. Вторая по популярности цель — воровство данных или шпионаж (63%). По оценке Positive Technologies, 75% российских банков уязвимы для фишинговых атак.

По словам экспертов, цифры из опроса достаточно оптимистичны, так как подавляющее большинство компаний не знает о наличии неизвестных угроз и не защищается от них. Также в организациях не знают, к кому обращаться за анализом инцидента, как оформлять заявление в полицию и куда звонить в случае ЧП.

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Банкиры считают, что большинство кредитных организаций адекватно защищены от кибератак и своей цели достигает незначительная часть хакеров.

Сейчас финансовые организации обязаны сообщать об инцидентах только регулятору. Но в России нет закона, требующего раскрывать широкой общественности информацию о кибератаках, поэтому и статистики в открытом доступе нет, рассказал представитель компании «Доктор Веб».

По данным опроса «Лаборатории Касперского», две трети финансовых учреждений в России уже пользуются или планируют начать пользоваться в ближайший год услугами по расследованию и ликвидации последствий киберинцидентов.