Апелляционный суд США по федеральному округу подтвердил решение суда первой инстанции, оставившего без рассмотрения иск американской компании Safe'n'Sec, заявившей о якобы имевшем место нарушении ее патентных и авторских прав со стороны Сбербанка.

Safe'n'Sec обратилась в Федеральный суд Центрального округа Калифорнии с исковым заявлением в сентябре 2017 года. Разработчик программного обеспечения настаивал на том, что Сбербанк вместе со своей «дочкой» Sberbank CIB наряду с «СНС Холдинг» и «СНС Софт» якобы незаконно завладели принадлежащей ему интеллектуальной собственностью — «инновационным» продуктом TP Secure — и пользовались ею. В итоге в Safe'n'Sec заявили об упущенной прибыли, исчисляемой миллионами долларов.

В феврале 2018 года ответчики подали в американский суд три ходатайства об отклонении искового заявления. Safe'n'Sec, вместо того чтобы ответить на них, уведомила суд о намерении вновь скорректировать исковое заявление. Вместе с этим компания направила свои возражения на ходатайства об отклонении иска и привела аргументы, исходя из уточненной позиции. Ответчики, в свою очередь, пояснили, что подобное «маневрирование истца процессуально некорректно».

В результате в апреле 2018 года иск был оставлен без рассмотрения, и в августе Safe'n'Sec уведомила Федеральный суд Центрального округа Калифорнии о подаче апелляции на это решение.