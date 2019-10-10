Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности банку «Национальная Факторинговая Компания» на уровне «ruBB+». По рейтингу сохранен «стабильный» прогноз, следует из релиза агентства.

«Рейтинг банка обусловлен невысокими рыночными позициями, адекватным уровнем достаточности капитала и рентабельности, чувствительной ликвидной позицией, а также адекватным качеством активов и корпоративного управления», — говорится в сообщении.



По данным аналитиков, чувствительная ликвидная позиция банка обеспечена слабым запасом балансовой ликвидности (на 1 сентября 2019 года покрытие привлеченных средств высоколиквидными активами составило 3,5%, ликвидными активами — 29%), а также сохранением низкой диверсификации пассивов по клиентам (на 1 сентября 2019-го средства компаний группы «Уралсиб» в форме МБК, депозитов и расчетных счетов составляют порядка 75% привлеченных средств банка), несмотря на привлечение средств рыночного кредитора в размере 1 млрд рублей.

Объем предоставленного клиентам финансирования формирует около 94% валовых активов банка, при этом качество активов оценивается как высокое (доля просроченной задолженности в факторинговом портфеле составила менее 1% на 1 сентября 2019-го), что обусловлено в том числе высокой оборачиваемостью факторингового портфеля (58 дней за первое полугодие 2019-го), заключили в «Эксперт РА».

