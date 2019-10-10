Около 130 банков стоят в очереди на подключение к Системе быстрых платежей (СБП) Центробанка, сообщила журналистам первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова на форуме Finopolis 2019 в Сочи. Последним из системно значимых банков в ближайшее время подключится Сбербанк, добавила она.

«Порядка 130 банков, эта очередь выросла, стоит на подключение, и мы планируем, что в следующем году это будет цифра около 150—180 банков», — рассказала Скоробогатова.

Напомним, с 1 октября к СБП обязаны были подключиться все системно значимые банки. К дедлайну не успел только Сбербанк. В ЦБ отмечали, что для опоздавших предусмотрены штрафы. Сейчас к системе подключен всего 21 банк. Дедлайн для всех банков с универсальной лицензией — 1 октября 2020 года.