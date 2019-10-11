Основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков, выступая на форуме Finopolis в Сочи, заявил, что для Тинькофф Банка нет конкурентов, кроме Сбербанка.

«Хотелось бы подчеркнуть, что за эти годы без единого отделения мы сопоставимы по количеству активных розничных клиентов с Альфа-Банком. Мы их, безусловно, уважаем, но не считаем своим конкурентом. Мы конкурируем только со Сбербанком», — сказал Тиньков.

Конкуренция с другими игроками, по его словам, «отвлекает». «Сбер» — да, это интересно. Он большой, это восхищает», — отметил банкир.

Ранее председатель совета директоров Альфа-Банка Петр Авен обратил внимание, что у «Тинькоффа», который позиционирует себя как онлайн-банк, больше сотрудников, чем у Альфа-Банка. Он назвал «Тинькофф» «маленьким банком с большим количеством персонала».