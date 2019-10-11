Рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило столичному Росдорбанку долгосрочные рейтинги депозитов в национальной и иностранной валюте на уровне «B3» и изменило прогноз по ним со «стабильного» на «позитивный». Агентство также подтвердило базовую и скорректированную базовую оценку кредитоспособности банка (на уровне «b3») и другие его рейтинги. Полный список рейтинговых действий приводится в релизе Moody's .

Рейтинговое действие отражает мнение Moody's о том, что недавнее увеличение капитала на 750 млн рублей, которое еще должно быть утверждено Центробанком, улучшит кредитный профиль банка за счет повышения его показателей достаточности капитала, снижения кредитных рисков по концентрированному ссудному портфелю и повышения конкурентоспособности. Аналитики ожидают, что в более долгосрочной перспективе увеличение капитала позволит банку нарастить активы, приносящие процентный доход, и улучшить операционную эффективность.

Moody's на днях также подтвердило рейтинги базирующегося в Ростове-на-Дону банка «Центр-инвест»: в частности, долгосрочные рейтинги депозитов в национальной и иностранной валюте — на уровне «Ba3» с сохранением «стабильного» прогноза, базовую и скорректированную базовую оценку кредитоспособности — на уровне «ba3» (см. список всех рейтинговых действий в сообщении агентства ).



Как поясняют эксперты агентства, подтверждение рейтингов со «стабильным» прогнозом отражает сильные показатели достаточности капитала банка, его устойчивую прибыльность, стабильную и распределенную базу фондирования, что уравновешивает относительно высокий уровень проблемных ссуд банка и несколько волатильную позицию по ликвидности, связанную с сезонным характером бизнеса клиентов.

