Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина категорически не согласилась с тем, что банк может быть нейтральным каналом. Ранее на форуме Finopolis в Сочи такую позицию высказал основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков, сравнив свой банк с автоматом Калашникова.

«Банки в середине: регуляторика, мошенники и хорошие качественные клиенты, и мы должны всех удовлетворить. Мы выполняем все законы, потому что мы законопослушны, и в то же время мы пытаемся помочь нашему клиенту, облизать его, что называется, но этим пользуются мошенники», — заявил Тиньков. Он отметил, что мошенники знают и пользуются тем, что в Тинькофф Банке «все быстро».

«Никто же не осуждает Калашникова, все считают, что он великий конструктор, правда? Мы вот «Калашников», — сказал Тиньков. По его словам, проблема не в самом автомате, а в том, кто «нажимает на спусковой крючок». «Мы всего лишь автомат Калашникова, который выполняет указания», — добавил банкир.

Эльвира Набиуллина не согласилась с тем, что банк может быть просто нейтральным каналом. «Через банковские каналы не должны отмываться преступные деньги, и мошенники не должны пользоваться каналами банка. Я здесь категорически не согласна с тем, что это ответственность тех, кто нажимает или не нажимает на кнопку», — заявила председатель ЦБ.

Ранее один из пользователей соцсети Facebook написал пост о том, что со счета строительной компании ООО «Пегас», которой владеет его друг, в Тинькофф Банке было списано более 5 млн рублей через поддельные удостоверения комиссии по трудовым спорам. В Тинькофф Банке ответили, что списание происходило с ведома руководства компании, и сообщили, что компания «Пегас» подозревалась в отмывании средств.