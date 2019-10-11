Кредиторы не имеют права предлагать заемщику заключить соглашение об изменении способов и частоты взаимодействия при взыскании просроченной задолженности на этапе подписания договора потребительского кредита (займа). Об этом Банк России напомнил в информационном письме , адресованном кредитным и микрофинансовым организациям, кредитным потребительским кооперативам и сельскохозяйственным КПК.

Частота и способы взаимодействия кредитора с должником определяются федеральным законом от 3 июля 2016 года № 230-ФЗ, однако он допускает возможность заключения между кредитором и должником соглашения, предусматривающего иную частоту и способы взаимодействия сторон, в том числе при проведении переговоров о реструктуризации просроченной задолженности и по инициативе самого потребителя финансовой услуги.

При этом из обращений граждан в Банк России следует, что некоторые кредиторы еще на этапе заключения договора потребительского кредита (займа) вносят в общие или индивидуальные условия пункты об изменении способов и частоты взаимодействия при взыскании задолженности либо предлагают подписать отдельное соглашение об этом — также в день заключения кредитного договора.