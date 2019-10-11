Отмена банковского «роуминга» пока не обсуждалась со Сбербанком, но банк уже готовится к этому. Об этом сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.

«Во-первых, со мной этого (отмену банковского «роуминга». — Прим. ред.) никто не обсуждал, к сожалению. Второе: мы уже на пути к этому, у нас год уже идет разговор с Федеральной антимонопольной службой, и у нас уже идут на эту тему эксперименты», — сказал глава банка. Он подчеркнул, что отменить банковский «роуминг» не получится «в один день».

Накануне премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства заявил, что банковские комиссии при переводе средств между регионами РФ (банковский «роуминг») в рамках одного банка недопустимы и должны быть устранены.